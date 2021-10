Ütős trailerrel mutatkozott be a Call of Duty: Vanguard zombis módja

Nem lenne Call of Duty a Call of Duty zombis mód nélkül, és a Vanguard alcímmel megspékelt idei felvonás esetében is pontosan tudja ezt a Treyarch, és most meg is mutatták nekünk ezt a részét a szoftvernek.

A trailerben egy magas rangú náci látható, aki valamilyen erővel visszahozza halott seregét az életbe. Úgy tűnik, hogy az ereje egy az övén lévő világító kristályból származik. Egyelőre nem lehetünk semmiben biztosak, mert pontos részleteket még nem árultak el a közelgő zombis élményről.Ami a szövetségeseket illeti, és amennyire tudjuk,, hiszen a karakterek a második világháború jól ismert fegyvereit használják. Viszont van egy okkult aspektus is, mivel különböző rúnákat és kristályokat használnak a zombik leküzdésére. Hamarosan bővebb infók is érkeznek!

Nézd nagyban ezt a videót!