Ütős gyűjtői kiadással, júniusban jön a Tekken 7

A Bandai Namco korábbi bejelentésének értelmében ma végre kiderült, hogy mikor számíthatunk a Tekken 7 megjelenésére, amivel kapcsolatban egy kicsit csalódnunk kellett, hiszen a bejelentett dátum messze nem 2017 elejére esik.





Korábban ugyanis ezt ígérte nekünk a kiadó, azonban Katsuhiro Harada bejelentette, hogy a Tekken 7 PC-s, PS4-es és Xbox One-os változatának végleges változatát, méghozzá egy szó szerint ütős gyűjtői kiadásban is. Tekken 7 Collector's Edition ennek megfelelően a speciális csomagolás, a Day 1 kiadás, a fémdoboz és a zenei CD mellett, amelyen Kazuya és Heihachi egyik akciójelenetét tekinthetjük meg kimerevített formában.A dátum mellett a Bandai Namco egyébiránt bejelentette még, hogy minden előrendelő Eliza, a vámpír karakterét kapja meg letölthető formában az alkotáshoz, de Xbox One-ra a Tekken 6 digitális változatát is bezsebelhetik maguknak a rajongók visszafelé kompatibilitással.Hovatovább akad egy friss trailerünk is, hogy teljes legyen az összkép:

