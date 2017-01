Ütős gameplay trailerrel érkezett meg a Prey megjelenési dátuma

A Bethesda csapata ma délután hivatalosan is bejelentette, hogy az Arkane Studios hamarosan a végére ér a Prey munkálatainak, így az alkotás májusban már végre világszerte felkerülhet a boltok polcaira.

Morgan Yu kalandjait tehát a Talos I űrállomáson várhatóanegyaránt, aki pedig az előrendelés mellett dönt, az biztosan egy tartalmas DLC-hez is hozzáférhet majd a Cosmonaut Shotgun Pack részeként, amelyben egy extra fegyver, a két medkit, három új képesség feloldására használható Neuromod, egy shotgun lőszerhez való tervrajz, egyedi fejlesztések, valamint egy kezdőcsomag is található fegyverek, illetve egyéb eszközök megalkotásához.Hogy az egész bejelentést megkoronázza a kiadó, bemutattak egy friss gameplay trailert is a Prey -ről, amely több mint hatásosra sikeredett a maga nemében. Itt és most pedig azonnal meg is nézhetitek:

