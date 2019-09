Menetrendszerűen robogott be a Kingdom Hearts 3 várva várt téli nagy DLC-jéhez, a Re:Mindhoz kapcsolódó előzetes, ami bár pontos premierdátumot továbbra sem szállított, de kedvcsinálónak bőven tökéletes.

Sajnos továbbra is csak annyit tudunk, hogy valamikor a téli szezon folyamán robog be a bővítmény, ennek ellenére azonban hiánycsillapítónak abszolút jó a Square Enix által újonnan publikált anyag, amit az alábbiakban ti magatok is szemügyre vehettek magatoknak.Az egyenesen a Tokyo Game Show 2019-ről berobbanó kedvcsináló, tehát ténylegesen kijelenthetjük, hogy minden jóból kapunk egy csipetnyit.

