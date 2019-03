Úton a Total War Saga következő epizódja

Bár nem rengette meg a világot, a sorozat rajongóinak azért rengeteg kellemes percet okozott a Total War Saga: Thrones of Britannia, mely mellékszál hamarosan folytatással gyarapodhat.

Mindez a The Creative Assembly legutóbbi blogbejegyzéséből derült ki, ahol többek között elárulták, hogy, aminek részeként egy újabb, sokkal kisebb intervallumot felölelő történelmi időszakot dolgoznak majd fel.Hogy pontosan milyen történelmi korba repülünk most vissza, az egyelőre nem világos még, azonban biztosan újfent valami érdekességgel szolgálnak majd nekünk a készítők, amiről hamarosan talán a leplet is leránthatják majd, noha megjelenést legkorábban a jövő évre várunk.