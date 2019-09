Kétségtelen, hogy az ősz egyik legnagyobb várományosa videojátékos berkeken belül a GreedFall , ami a klasszikus BioWare élményeket hivatott elhozni, persze egy jó nagy adag egyedi fűszerrel nyakon öntve.

Eme alkotás most megkapta a legutolsó előzetesét is, avagy ha jobban teszik a launch trailerét, amely, miközben néhány lehengerlő snittet is felvonultat a publikum számára.Ha tetszik, amit látsz, nem árt észben tartanod, hogy a GreedFall megjelenését napra pontosan szeptember 10-ére várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra. Most pedig következzék a szóban forgó kedvcsináló:

