Utoljára kap frissítést a Star Wars Battlefront 2, 2021-ben jön a következő Battlefield

Ebben a hónapban számíthatunk még egy utolsó tartalmi frissítéshez, már ami a Star Wars Battlefront 2 -t illeti, hiszen berobog a Battle of Scarif, utána viszont elhagyja a DICE az alkotás bővítgetését.

Az Electronic Arts a Eurogamer magazinnak mondta el , hogy ez is, valamint a Battlefield V támogatásának befejezése is azért kell, hogy a szóban forgó stúdió- a kiadó állítása szerint. Star Wars Battlefront 2 szerverkarbantartása, event- valamint kihívásfrissítése továbbra is élni fog, szóval azért takaréklángon, de jönnek tennivalók, de nagyobb update-re már nem érdemes számítani. Szép kört futott a játék, az kétségtelen, így a végére csak kipofozták!