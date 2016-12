USB 3.1 Type C csatlakozót kínál a Sharkoon Rapid-Case

Manapság egyre több konfigurációnál jelenti a rendszer alapját egy villámgyors SSD, melyet általában 1-2TB-os merevlemezekkel egészítenek ki a felhasználók, hiszen a multimédiás tartalmak és a játékok egyre jobb minőségben egyre több helyet foglalnak.

Ha a gépen tárolt adatokat gyorsan kell mozgatni, akkor sokan a pendrive mellett döntenek, melyekből ugyan akad már akár 256GB-os modell is, mégis inkább a 16-32GB a megszokott. Ezekre már egy komolyabb 4K-s videó sem biztos, hogy elfér, ilyenkor pedig képbe jöhetnek az extra kiegészítők.A Sharkoon nemrég bemutatta a 25 eurós Rapid-Case-t, mely egy. A fém házikóban 9,5mm-es magasságig bármekkora SSD vagy HDD elfér, a modern csatlakozásnak köszönhetően pedig ha a másik oldalon is támogatott a Type C szabvány, akkor villámgyorsan mozgathatunk nagyobb mennyiségű adatot is.