Unreal Engine 5-tel fut majd a State of Decay 3

Miután az Undead Labs-t 2018-ban felvásárolta a Microsoft, és a cég bejelentette, hogy dolgozik a State of Decay 3 -on Xbox Series S / X-re és PC-re, nem sok mindent osztottak meg arról, hogy mi történt a nyílt világú túlélőhorror zombis játékkal.

Most azonban végre egy kicsit több információnk van arról, hogy mi történik a játékkal, ugyanis az Undead Labs animációs igazgatója, Simon Sherr nemrég a LinkedIn oldalán elárulta , hogy a stúdió új fiókot nyit a floridai Orlandóban, és hogy a State of Decay 3 -at Unreal Engine 5-ös motorral fogják fejleszteni.Kíváncsian várjuk, hogy az új stúdió megnyitása hogyan fog lecsapódni a State of Decay 3 fejlesztésén, no meg persze a millió dolláros kérdés, hogy vajon mikor láthatjuk majd legközelebb a címet.