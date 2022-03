Unreal Engine 5-ben készül az új Witcher-játék

Egy új Witcher-játékot szellőztettek meg ma a hivatalos Witcher Twitter-fiókon keresztül - a posztban egy részben hóba borult Witcher nyaklánc képe látható, az "A new saga begins" (Egy új saga kezdődik) felirat mellett, ami egy teljesen új narratíva kezdetét jelzi a szeretett franchise-on belül.

A poszt a CD Projeckt Red weboldalán található hírre is hivatkozik, ahol kiderül, hogy az új Witcher-játék nem a házon belüli REDengine-nel, hanem az Unreal Engine 5-tel készül.Az Unreal Engine 5 használata egy többéves partnerséggel is jár a CD Projeckt Red és az Epic Games között, amely a jelek szerint nemcsak a licencelésre, hanem az Unreal Engine 5, valamint adott esetben az Unreal Engine lehetséges jövőbeli verzióinak technikai fejlesztésére is kiterjed.