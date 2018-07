Unreal Engine 4 alatt támad fel a legendás Battle for Middle-Earth

A Battle for Middle-Earth egyike azoknak a Gyűrűk Ura-játékoknak, melyek folytatását bár reménytelenül várjuk, azonban annak idején képesek voltak elvarázsolni minket, de mivel ennek már több éve, az emlékeink lassacskán megkopnak.

Ezt szeretné elkerülni a Battle for Middle-Earth: Reforged névre keresztelt projekt, mely mögött kizárólag rajongók állnak, akik úgy határoztak, hogy Unreal Engine 4 grafikus motorra írva újraalkotják a sokak által kedvelt stratégiát, amihez a tartalom tekintetében nem nyúlnak hozzá, csak egyszerűen mai küllemet adnak neki, méghozzá a modern operációs rendszerekkel való kompatibilitás mellett.Mindezzel csak egyetlen probléma van: a rajongói projektek többségéhez hasonlóan a Battle for Middle-Earth: Reforgerd sem rendelkezik egyelőre megfelelő jogi engedélyekkel, és a készítők is csak abban reménykedhetnek, hogy az Unreal Engine licenc nyújt nekik valamennyi védelmet, hiszen így egy teljesen ingyen játszható projektet kapnánk, amiből nekik egy fillérnyi bevételük sem származna.A csapat az Eurogamer kérdéseire válaszolva elmondta, hogy, ellenben nem lesznek befolyással a kiadó többi projektjére, sőt mi több, a csapat jelenleg egyetlen stratégiát sem készít - pláne nem a Gyűrűk Ura világán alapulva -, így jó esélyük van arra, hogy ne köpjenek bele a levesükbe a jogi kérdésekkel.

