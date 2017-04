Univerzális tablet billentyűzetet mutatott be a Logitech

A Logitech kapcsán sokaknak a vállalat játékosoknak szánt perifériái ugorhatnak be, hiszen ezen a területen az elmúlt években sokat újítottak, de közben más piacokon is egyre nagyobb márkának számítanak.

Ilyen terület például az okostelefonokhoz és táblagépekhez készült kiegészítők piaca, ahová nemrég egy újabb terméket jelentettek be. A Logitech Universal Folio a nevéből adódóan egy, melyet 9-10 hüvelykes táblagépekhez készíttettek.A bluetooth technológiát használó kiegészítő több ponton is csatlakozik a tabletekhez, így a hasznos kiegészítés mellett védelmet is nyújt a gépeknek. A 60 dollár kiegészítő másik erénye az üzemidő, mely kapcsán a Logitech 24 hónapot ígér.