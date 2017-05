Ultrabook méretekkel büszkélkedhet az új ASUS ROG laptop

Az NVIDIA egy a notebookok piacára igencsak nagy hatással lévő fejlesztéssel készült a Computex 2017-re, melynek előnyeit egy ASUS Republic of Gamers szériába tartozó laptoppal demonstrálták a színpadon.

A vállalat vezetője által kézbe vett újdonságot nemrég az ASUS is bemutatta, mi pedig csak ámulunk. Az új ASUS ROG Zephyrus ugyanis szinte már ultrabook méretekkel megáldva kínál egészen brutális teljesítményt. A legvékonyabb pontján mindössze 1,8 centiméteres masina ugyanis akár 24GB DDR4 memóriát, villámgyors SSD tárhelyet, Nvidia GeForce GTX 1080-as grafikus kártyát és Intel Core i7-7700HQ processzort is fel tud mutatni.Ez már 4K-s játékra is alkalmas, mely extra élesen mutathat a 15,6 hüvelykes Full HD kijelzőn, ami többek között a G-SYNC technológiának is hála 120Hz-es képfrissítést kínál. Az RGB világításos billentyűzet manapság már elvárt ebben a szegmensben, az elosztás azonban nem mindennapi, hiszen a touchpad egyben numpadként is funkcionálhat.