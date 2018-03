Far Cry 5 kapcsán eddig is tudtuk, hogy egy szokásosan őrült játék lesz a sorban, azonban a Ubisoft ezt újra és újra igyekszik bizonyítani számunkra egy-egy kedvcsinálóval, mint amilyen a hír végére beszúrt darabka is lett.

Ez a nyúlfarknyi kis trailer ugyanis röviden-tömören arról szól, hogy Hope County annyira megváltozott Seed atya uralmától, hogy emiatt még az emberek jogai is módosultak, így az alábbi videó megmutatja, hogy milyen őrültségekhez is lesz jogunk a játékban.Mint ismert,, hiszen a Far Cry 5 március 27-én jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!