Újra megmutatta magát mozgásban a Resident Evil 2 Remake PS4-es változata

Az Ani-Com & Games Hong Kong esemény részeként a Capcom egy újabb Resident Evil 2 Remake demót vitt magával annak érdekében, hogy a rajongóknak teljesen élőben prezentálhassák a legendás horror ígéretes feltámasztását.

A feladatnak Tsuyoshi Kanda tett eleget, aki kezébe vett egy DualShock 4 kontrollert annak érdekében, hogy kommentárjával színesítve mutathasson pár olyan pillanatot a játék PS4-es változatából, amit korábban ebben a formában még soha nem láthattunk.Mint azt a korábbi felvételek alapján is megfigyelhettük már,- ezúttal is több perc után jöttünk rá, hogy melyik pályát látjuk éppen -, de ez egyáltalán nem probléma, az viszont sokkal inkább, hogy a Resident Evil 2 Remake megjelenését csak jövő januárban várhatjuk PS4 mellett PC-re és Xbox One-ra is.

