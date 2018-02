A Bandai Namco bemutatta a második mozgóképet a One Piece: World Seeker -ről, avagy az utóbbi évek egyik legígéretesebb One Pience videojátékáról, mely várhatóan egy igencsak különc nyitott világú kaland lesz a jól ismert anime csodás univerzumában.

Hogy a játék milyen nagyszerűen néz majd ki, illetve, azt eddig is tudtuk már az első trailer után, de most egy minden eddiginél látványosabb felvétel érkezett, ami szó szerint elragadó pillanatokat tár elénk. One Piece: World Seeker egyelőre még nem tudni, hogy pontosan mikor érkezik meg hozzánk, de az biztos, hogy míg Japánban csak PS4-re jelenik meg, addig felénk PC-re és Xbox One-ra egyaránt kapható lesz.

Nézd nagyban ezt a videót!