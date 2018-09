Újra megmutatta magát a Left Alive, a Square Enix ígéretes újdonsága

A Square Enix úgy gondolta, hogy a Sony elő-TGS 2018-as konferenciája tökéletes lesz arra, hogy ismét elővezessék a sötétből a Left Alive című projektet, amiről kis túlzással a megjelenése óta szinte semmit sem hallottunk.

Most azonban érkezett hozzá egy újabb trailer, mely azon túl, hogy ismét megmutatja nekünk ezt a nagyszerű futurisztikus alkotást - melyben a túlélés, a mechák és az MGS-sorozat hangulata is megfért egy kalap alatt -, pluszban még megjelenési dátumot is leleplezték.Bár, ellenben biztosan felénk sem csúszik majd sokkal tovább a premier, mely így is egy csipetnyi jégre tételt szenvedett az eredetileg tervezett 2018 végéhez mérten.