Újra kiadják a Stubbs the Zombie-t, márciusban már meg is jelenik

Az igazi régi motorosok talán még emlékeznek az agyevő kalandokra, amelyek Stubbs the Zombie cím alatt futottak, ugyanis anno egy elképesztően elborult produktum volt a piacon, melyben egy élőholttal kellett randalíroznunk.

Most úgy fest, hogy megcsillant a remény, hogy újra kiadják a játékot, lévén kiszivárogtatta a Microsoft Store a játék adatlapját, miáltal arra következtethetünk, hogy ismét ellátogat közénk a 2005-ös kaland, csak éppen most felújított formában.35 achievement társaságában leakelődött ki a Stubbs the Zombie, és ha igaz a szivárgás, akkor már március 16-án megkapjuk az újrakiadást. No de hogy ez milyen mértékben lesz remaster, vagy csak simán kiadják a produktumot a visszafele kompatibilitás lévén, az bizony már egy jó kérdés...