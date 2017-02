Újabb trailert kapott a Psychonauts in the Rhombus of Ruin

A Double Fine Productions csapata egy újabb kedvcsinálóval örvendeztette meg a nagyszerűnek ígérkező Psychonauts in the Rhombus of Ruin című VR-játékot, amely egyfajta történeti kapocsként szolgál majd a legendás első rész, és a javában készülő folytatás között.

A másfél perces kedvcsináló ismét igyekszik közelebb vinni minket az alkotás sajátosságaihoz, amely bár a játékmenet terén talán nem pont azt garantálja, mint amit megszoktunk a sorozattól, ellenben a bizarr és különleges univerzum miatt, pláne a virtuális valóság élményével kiegészülve valami igazán speciális dologra számíthatunk. Psychonauts in the Rhombus of Ruin egyébiránt már most előrendelhető a PlayStation Store-ról, ésPlayStation 4-re. Megjelenés február 21-én!

