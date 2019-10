Újabb trailerrel adott hírt magáról a Kingdom Under Fire II

Nagyjából tíz évvel ezelőtt hallottunk először a koreai Blueside által fejlesztett Kingdom Under Fire II című, stratégiai alapokon nyugvó MMORPG-ről, mely akkoriban olyan látványt kínált, hogy tátva maradt tőle a szánk.

Az évek aztán teltek és múltak, a játék viszont csak nem akart megjelenni - legalábbis felénk -, de idén novemberben végre megtörik a jég, lévén felénk is megjelenhet végre PC-re a játék, noha látványa és élménye sajnosHa téged ez nem érdekel, érdemes megismerkedned a Kingdom Under Fire II legújabb kedvcsinálójával, merthogy a játék egy friss videóval adott életjelet magáról, aminek láttán csak arra tudunk gondolni, hogy ez mekkorát ütött volna, ha nem most, hanem 6-7 évvel ezelőtt már megjelenik...

Nézd nagyban ezt a videót!