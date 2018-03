Bár néhány napja már játszhatnak vele a rajongók élesben is, a Blizzard azonban úgy határozott, hogy még egy kicsit megtolja az Overwatch legújabb karakterének szekerét, ezáltal az alábbiakban most egy friss trailert tekinthetünk meg Brigitte-ről.

A támogató és tank hibridként érkezett új karakter Torbjorn lányaként ismert, az alábbi felvételen pedig most lehetőséged van közelebbről is megismerkedni vele, leginkább különleges képességeivel és specialitásaival, mint amilyen a Barrier Shield vagy a Rocket Flail.Ha az alábbi felvétel alapjánaz Overwatch keretein belül, hiszen a kérdéses hős már PC-n, PS4-en és Xbox One-on is elérhető.