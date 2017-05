Újabb teaser képet kapott az új Need for Speed

Az már senki előtt sem lehet titok, hogy a háttérben javában készülődik egy új Need for Speed, amelyet az EA legkésőbb az E3-on teljes valójában is bemutat nekünk, addig azonban megérkezett hozzánk egy újabb teaser kép, ami kis túlzással ismét nem mutat semmit sem.

Let's get this party started shall we? pic.twitter.com/kehx2Sj7jf — Need for Speed (@NeedforSpeed) 2017. május 30.







Illetve valami kis apróságot mégis, hiszen az aprócska fotót alaposan áttanulmányozva egy város körvonalai sejlenek fel előttünk, de ha egy kicsit alaposabban is belesötétítünk a képbe - lásd lejjebb -, akkor még jobban kivehető néhány épület, amiPersze ne is álmodjunk arról, hogy bármelyik várost egy az egyben átveszik majd a fejlesztők, biztosan valami fantázianevet adnak neki még a nyilvánvaló utalások ellenére is, de hogy mégis miként dönt a Ghost Games, arra egyelőre várnunk kell egy kicsikét.