Újabb tartalmakkal egészülhet ki a jövőben a Control?

Bár a Remedy egyelőre még nem volt túl beszédes a Control megjelenés utáni extra tartalmairól, ugyanakkor egy rajongónak sikerült alaposabban is beletúrnia a játék fájljai közé, és rátalálni pár debugger eszköz mellett néhány érdekes utalásra.

Azon túl ugyanis, hogy a MANFIGHTDRAGON Youube-csatornára felkerült videón megismerhetjük a szabad kameramozgás részeként az egyes pályák kulisszatitkait, az ötödik perc után a szabadon elindítható küldetések listájában némi kutakodás után felbukkan egy eltérő színnel írott darab is, mely nemcsak az árnyalat, hanem az elnevezés tekintetében is különbözik a többitől.Mint az alábbi videón is látható, a kérdéses extra, melynek fájlnevét láthatjuk a listán, a végén a "DLC" megkülönböztetéssel, ami arra utalhat, hogy a jövőben talán újabb tartalmakat kaphatunk a Remedy alkotásához.

