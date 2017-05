A The Farm 51 és a Bandai Namco egy friss trailerrel vértezte fel a közös gyermekükként érkező Get Even című szürrealisztikus horrorjátékot, amely alig 52 másodpercével inkább csak összezavar minket, minthogy válaszokkal szolgáljon.

Ez nem véletlen, hiszen maga a Get Even is tele lesz betegebbnél-betegebb pillanatokkal, lévén, a középpontban egy halom rejtéllyel, hiszen hősünkben az utolsó emlékén kívül semmi más sem maradt meg, így az egész játékban az ő memóriája után kutakodunk majd.Hogy mikor indulhat a tényleges nyomozás? Szerencsére már nem kell rá túl sokat várnunk, a Get Even érkezésére ugyanis május 26-án számíthatunk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

