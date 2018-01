Újabb szöget ütött a Kinect koporsójába a Microsoft

Bár az alkalmi játékosok közül sokan imádtak Xbox 360-on a Kinect szenzorral bohóckodni, a mozgásérzékelős technológia azonban Xbox One-on már igazi zsákutcának bizonyult, amit tavaly év végén a Microsoft is belátott.

Akkor be is jelentették, hogy leállítják a Kinect szenzorok gyártását , amivel alaposan megásták az eszköz sírját, de a redmondi óriás, lévén kiderült, hogy a kapcsolódó adapterekből sem gyártanak már többet a jövőben.Mint ismert, a Microsoft már azzal elkezdte háttérbe szorítani a szenzort, hogy az Xbox One S és az Xbox One X konzolokból kihagyták a megfelelő portot, ezáltal aki ezeken a platformokon akarta használni a Kinectet, annak egy speciális adaptert kellett vennie hozzá, aminek a gyártását a cég most szintén beszüntette.