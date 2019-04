Újabb Story of Seasons-játék tart konzolokra

A Marvelous csapata a Famitsu magazin aktuális lapszámában bejelentette, hogy egy újabb Story of Seasons-játékot szeretnének elhozni majd a jövőben konzolokra, amiről nagyjából ennyi jelenleg minden információnk.

A stúdió ugyanis nem volt túl beszédes a bejelentés kapcsán, mindenesetre akárhogyan is alakul, elsőként biztosan csak Japánban számíthatunk a megjelenésre, hiszen bár, de igazi őshazája azért mindig a szigetország marad.A Story of Seasons-sorozat legutolsó tagja egyébiránt még 2017-ben jelent meg The Tale of Two Towns címmel a Nintendo 3DS exkluzivitásában, de hogy a jövő mit tartogat a sorozat számára, azt egyelőre még talán az alkotók sem tudják teljesen biztosan.