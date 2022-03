Újabb SRPG-t készít a Square Enix The DioField Chronicle címmel

A Final Fantasy Tactics vagy az Ogre Battle folytatása helyett egy vadonatúj IP-t jelentett be a Square Enix az SRPG műfaj kedvelőinek, lévén a State of Play eseményen rántották le a leplet a The DioField Chronicle című alkotásról.

A játék egy erőteljesen taktikai alapokra épülő stratégiai szerepjáték lesz a sorban, ami teljes egészében 3D-s környezetben játszódik majd, a körítés tekintetébena képernyőn, érdekesség pedig, hogy nem a megszokott négyzetrácsos pályafelosztás vár majd ránk, sőt a harcrendszer is valós idejűnek tűnik. The DioField Chronicle történetében három királyság háborúzik egymással, a történetet pedig látványos átvezetőkből ismerhetjük majd meg, miközben döntésekkel is befolyásolhatjuk menetét. A Square Enix szerint a játék még az idén megjelenik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series S/X-re és Nintendo Switch-re is.

