Újabb rókabőr: jubileumi kiadást kap a The Elder Scrolls V: Skyrim

Sosem hittük volna, hogy egyszer még tényleg komoly keretek között írhatunk majd róla, de megtörtént - a Bethesda leleplezte a The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Editiont, amely a játék tizedik évfordulóját hivatott ünnepelni.

Igen, nem csalás, nem ámítás, a stúdió már megint egy újabb verzióban értékesíti azt az RPG-t, amelyet 10 év alatt gyakorlatilag még csak kvarcórákra nem adtak ki. No de mit is tud ez a kiadás? Alapvetően tartalmazza a játék Special Edition változatát, amely a grafikai tuning mellett minden DLC-t tartalmaz, valamint több mint 500 Creation Clubos kontentet is magában hordoz, sőt,Rengeteg új küldetés, kazamata és megannyi más vár ránk, és aki rendelkezik a Special Editionnel, az ingyen megkapja az évfordulós kiadást. Emellett ugyanezen a napon rajtol az ingyenes next-gen update.Egyelőre árcédulánk még nincs, azonban azt tudjuk, hogy november 11-én debütál.

