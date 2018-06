Újabb részletek derültek ki az Overkill's The Walking Dead kapcsán

Az Overkill's The Walking Dead fejlesztői Reddit-en tartottak egy kérdezz-feleleket, ahol nem kevés információra derült fény, hisz lelkesen válaszolgattak a legérdekesebb kérdésekre.

Több előzetest is láttunk már a játék kapcsán, és sokunkban felvetődött, hogy a játék animációi eléggé gyengén muzsikálnak, a fejlesztők viszont elmondták, hogy elsősorban a gameplay-re koncentráltak, most pedig elkezdik csiszolgatni az apróbb részleteket, hogy jobban nézzen ki megjelenéskor. Továbbá lesznek ingyenes és fizetős DLC-k is, viszont fellélegezhet mindenki,Egyaránt játszható lesz a játék online co-op-ban és single player-ben is, a nehézség pedig attól függ, hogy hanyan veselkedünk neki a járkálók seregeinek. Nem lesz sem osztott képernyős co-op móka, illetve a manapság egyre divatosabb cross play is kimarad. Zárt béta a játék megjelenése előtti hetekben várható.