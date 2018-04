Újabb reménysugár érkezett egy Spyro the Dragon bejelentésről? (FRISSÍTVE!)

Talán csak egy ócska pletyka az egész, talán az a bizonyos utolsó csepp a pohárban, ellenben érdekes dolgok történtek a Twitteren a minap, a Spyro the Dragon hivatalos, még februárban elindított csatornáján ugyanis megjelent az első bejegyzés.

There we go: Amazon Mexico lists Spyro Reignated Trilogy, coming September 21 https://t.co/EQcmXuVEGZ pic.twitter.com/Y05iyoB4MM — Nibel (@Nibellion) 2018. április 5.



A Falcon McBob név alatt elérhető Twitter-fiók első és eleddig utolsó posztja nem mást ábrázol, mint Crash Bandicootot, pontosabban a népszerű karakter szemeit, amihez valaki csak ennyit írt: "Jó Idők".A bejegyzés első blikkre talán nem is tűnik sem érdekesnek, sem különlegesnek, de ha egy kicsit kinagyítjuk a képet, meglepő dologra bukkanhatunk,, ami sokak szerint újabb jele annak, hogy a háttérben készülődik a feldolgozás.Minderről már hetek óta folynak a pletykák, pláne azután, hogy az Activision milyen nagy sikert tudott aratni a Crash Bandicoot első három részének felújítását tartalmazó trilógiával, és mivel a Spyro jogai is náluk vannak, talán végre történik is valami.- Alig hírünk megjelenését követően azonnal egy újabb szivárgás érkezett a Spyro the Dragon kapcsán, az indiai Amazon ugyanis véletlenül mindent kiszivárogtatott az alkotásról, így megtudtuk, hogy Spyro Reignited Trilogy címmel érkezik az első három epizódot tartalmazó csomag, méghozzá idén szeptemberben. Várjuk a hivatalos bejelentést!