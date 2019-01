Újabb profi PUBG játékosokról derült ki, hogy csaltak

Ismét lecsapott a PUBG Corp banhammere a csalókra, aminek részeként újabb profi játékosokról derült ki, hogy valamilyen csaló programokat alkalmaztak a győzelemhez, ami óriási problémát okoz a PUBG keretein belül.

Ezzel az intézkedéssel már összesen 30 ezer mezei játékost és 16 profi játékost tiltottak ki a szerverekről és a versenyekről egyaránt, ezáltal az aktuális intézkedések részeként tíz professzionális gamer repült most, mert csaltak,, amiért cserébe hat teljes évnyi eltiltásban részesülnek.A maradék hat játékos hároméves eltiltást kapott, amiért versenyhelyzetben alkalmazott csalást, de további két felhasználó is "gazdagodott" egy kétéves eltiltással, mégpedig azért, mert annak ellenére sem jelentették csapattársaik csalását, hogy tudtak a dologról.Mivel a csalók jelenléte már a profi ligában is megjelent, a PUBG Corp bejelentette, hogy a jövőben alaposabban átvizsgálja majd azokat a játékosokat, akik ezen a szinten akarják űzni a battle royale küzdelmeket.