Hivatalos: Újabb platformokat hódíthat meg magának az Alan Wake

A Remedy tegnap délután bejelentette, hogy visszaszerezték az Alan Wake kiadási jogait a Microsofttól, így most már csak és kizárólag ők rendelkeznek a népszerű horroríró kalandjai felett.

Bár a hír hallatán rögtön megindultak a találgatások a sorozat jövője kapcsán, azonban még este meg is születtek az első hivatalos tervek, a Remedy szóvivője ugyanis az Eurogamer munkatársainak megerősítette, hogy az első rendelkezésük az lesz, hogy végre más platformokra is elhozzák az Alan Wake élményét, mely korábban csak a Microsofthoz közeli masinákra jelenhetett meg, ígyHogy ehhez valami gyors feldolgozás is készül, az még nem derült ki, de a cél ezek után egyértelmű: előbb minden platformon megismertetik a játékosokkal Alan Wake nevét, majd miután mindenki megkedvelte a játékot, érkezhet a második felvonás.