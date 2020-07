Alaposan megtölti tartalommal az Easy Day Studios csapata a Skater XL -t a megjelenésre, a jelenleg korai változatban elérhető gördeszkás játékhoz ugyanis most egy újabb pályát mutattak be a közelgő premier kapcsán.

Ennek jóvoltából megtudtuk, hogy a július 28-án PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megjelenő Skater XL -hez a kérdéses napon elérhetővé válik a The Big Ramp névre keresztelt helyszín, mely nevéhez hűenAz óriási struktúrához természetesen egy kedvcsináló is felbukkant már, így ha elképzelni sem tudod, hogy a valóságban mi fán terem a kérdéses gördeszkás pálya, akkor vess egy pillantást a videóra, érdemes lesz.

