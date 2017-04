A Blizzard még szorosabbra fűzi a kapcsolatot az Overwatch és a Heroes of the Storm között, ennek megfelelően a minap béta formában újabb ismert karakter csatlakozott az egyre népszerűbb MOBA felhozatalához, méghozzá egy kapcsolódó pálya társaságában.

Mostantól ugyanis már bárki játszhat Genji-vel is a Heroes of the Storm -ban, a cyborg assassin ugyanis az Overwatch negyedik karaktereként vált elérhetővé az alkotásban Tracer, Lucio és Zarya mellett.Érdekesség, hogy, így hősünk hazai földön vetheti bele magát az ütközetekbe. Mindez egyelőre még csak béta formában érhető el, de a régóta várt 2.0-ás frissítéssel a végleges verziók is berobognak majd.

