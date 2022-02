Újabb önálló, egyjátékos Gwent spin-off készül

A Cyberpunk 2077-et fejlesztő CD Projekt Red célja, hogy valamikor 2022-ben egy új, önálló Gwent címet adjon ki, lévén a lengyel stúdió elmondta , hogy a készülő produktum egyjátékos élményt nyújt, és nem a kompetitív többjátékos módra koncentrál.

A közelgő kártyákhoz készült grafikák között szerepelnek a The Barbarian, Living Fire, Fire Elemental és a The Golden Nekker képei -A projekt létezéséről már korábban is lehetett tudni, de az idei évre tervezett megjelenés örvendetes hír lesz a The Witcher kártyás-csatározós minijáték rajongói számára.A CD Projekt Red már így is sűrű 2022-ben van, hiszen a Cyberpunk 2077 és a The Witcher 3 PlayStation 5-ös és Xbox Series S / X verziójának régóta várt megjelenése is megtörténik, bár a számos csúszás után jelenleg egyiknek sincs biztos megjelenési dátuma.