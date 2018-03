Újabb nyúlfarknyi videón a Valkyria Chronicles 4 egyik rivális karaktere

A Sega egy újabb rövidke kedvcsinálóval örvendeztetett meg minket a Valkyria Chronicles 4 kapcsán, amelynek főszereplője Forse, az egyik rivális karakter lesz, aki a felvételen éppen hősünkkel diskurál.

Forse-ról egyébiránt annyit kell majd tudni, hogy az Imperial Science Institute Special Test Force X-0 "Zechs Owl" taktikai parancsnokaként az egyik legnagyobb ellenfelünk lesz majd, de sajnos a koncepcióról többet nem tudtunk meg, hiszen az alábbi videó teljes egészében japán krikszk-krakszokkal van tele.Megtekintése azonban így is ajánlott, mint ahogyan a játék maga is az lesz, noha, ellenben az biztos, hogy PS4-re, Nintendo Switch-re és Xbox One-ra is érkezik.