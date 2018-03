Újabb nyitott világú játékot készítenek a Just Cause fejlesztői

Egy ideje már elég nyilvánvaló, hogy a Just Cause-sorozat és a Mad Max fejlesztőiként elhíresült Avalanche Studios munkatársai egy új videojátékon dolgoznak, azonban minderről most egy kis megerősítést is kaptunk a csapat legfrissebb álláshirdetéséből.

Amint ugyanis kiderült, a svéd srácok egy nyitott világú játékhoz keresnek éppen munkaerőt, egészen pontosan egy a főszereplő fizimiskáját és karakterét biztosító, legalább 18, legfeljebb 25 év körüli férfit, akire konkrétan felépíthetik majd az egész új alkotást.A hirdetésből túl sok extra információ nem derült ki, csak annyi még, hogy sok-sok robbanás, akció és egy tartalmas nyitott világ vár majd benne ránk, ami alapján úgy gondoljuk, hogyfortyog a csapat boszorkánykonyhájában.