Bár még mindig csak Nintendo Switch-re készül - őszintén reméljük, hogy ez a jövőben változik -, azonban a néhány órával ezelőtt lezajlott Nintendo Direct Mini részeként végre megmutatták a No More Heroes 3 régóta várt legújabb gameplay felvételeit.

Mindezt egy rövidke videó részeként, aminek jóvoltából lehetőségünk nyílt arra, hogy alaposabban is belenézzünk Suda51 legújabb agymenésébe, ami minden elemében visszarepít minket a klasszikus epizódok világába, a főszerepbenSajnos a No More Heroes 3 pontos megjelenési dátummal egyelőre nem rendelkezik, azt viszont megtudtuk még, hogy a harmadik részt megtámogatandó az első kettő is megjelenhet majd Nintendo Switch-re a jövőben.

Nézd nagyban ezt a videót!