Újabb nehézségi fokozattal bővült a Jurassic World Evolution

Egészen biztosan akadnak olyanok, akik éjt nappallá téve menedzselgetik saját dinoszaurusz parkjukat a Jurassic World Evolution ben, viszont a legújabb frissítés nem csak a hardcore megszállottaknak szól, hanem azoknak is, akik esetleg már beleuntak a játékba.

Nem kevés újdonság érkezett a cuccba, egyrészt bekerült az úgynevezett Challenge mód, melynek lényege, hogy a játék sztoriszálát limitált erőforrásokkal kell végigtolnunk, ezáltal egy sokkal nehezebb élményt kínálva, mint az eddigiek.Ezenfelül most már. Bár minket annyira nem érint, de érkezett a frissítéssel koreai és olasz nyelvtámogatás is, végül, de nem utolsó sorban pedig újabb kioldható világítási lehetőségekkel is bővült a játék.

