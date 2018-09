Újabb nagyszerű rajzfilmes videó készít fel minket a Fallout 76 indulására

A Bethesda egy újabb nagyszerű rajzfilmes videót készített a Fallout 76 közelgő indulására, aminek részeként ismét sajátos formában ismerhetjük meg a poszt-apokaliptikus kalandhoz kapcsolódó érvényesülési nehézségeket.

A felvételből megtudjuk ugyanis, hogy a kooperáció minden téren nagyon fontos lesz a Fallout 76 világában, ezáltal még akkor is, amikor kimerészkedünk a senkiföldjére, ahol folyamatosanBár a kódot egymagunk is összegyűjthetjük, azonban sokkal gyorsabban érvényesülhetünk, ha más túlélőkkel együtt próbálkozunk, és kombináljuk a szerencsénket, lévén az alábbi felvétel elég meggyőző azzal kapcsolatban, hogy egyedül bizony nem megy. Legalábbis nem mindig! Fallout 76 indulását november 14-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

