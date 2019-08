Újabb Microsoft-játék költözhet Switch-re

Úgy fest, a Microsoft továbbra is szeretné az eredetileg PC-re és Xbox One-ra exkluzívan megjelent játékokat Switchre is kiadni, merthogy a Super Lucky's Tale és a Cuphead után most újabb ilyen cím robog be a Nintendo hibridmasinájára.

Daniel Ahmad rendszeresen szivárogtat ki idő előtt dolgokat, amik aztán valóban megvalósulnak, szerinte pedig a holnapi nap folyamán lerántják a leplet egy olyan Microsoft-exkluzív alkotásról, ami Switchre látogat -A bejelentés délután háromkor esedékes. Kérdéses, hogy az ilyen kis lépések mit jelentenek a jövőben a Nintendo és a Microsoft frigyére, ugyanis már régóta rebesgetnek olyan lépéseket, amik a két cég összebútorozását vetítik elő.