A Konami bejelentette, hogy terveik szerint egy második béta tesztet is elindítanak a végleges megjelenés előtt a Metal Gear Survive -hoz, amivel kapcsolatban a legnagyobb örömhír talán az, hogy nemcsak konzolokon, hanem PC-n is elrajtolhat.

Hogy mikor? Szerencsére már ezt is közölte velünk a kiadó, így megtudtuk, hogyPC-n, PS4-en és Xbox One-on is, várhatóan pedig egy teljes hétvégén át kívánja megörvendeztetni a játékosokat.Hogy az előző bétához képest pontosan milyen újdonságok várnak majd ránk ebben a második kóstolóban, az nem derült ki, ellenben ne feledjétek, a Metal Gear Survive végleges változata február 20-án érkezik, tehát az is itt van már a kanyarban.