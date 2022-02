Újabb mérföldkőhöz érkezett az Unreal Engine 5 grafikus motor

Az Unreal Engine 4 minden túlzás nélkül egy igazi legendává vált az előző generációban, így garantáltan mindenki fel tud sorolni legalább három olyan kedvenc videojátékot, ami erre a grafikus motorra épült fel.

A jelen állás szerint pedig az Epic Games a kurrens generációban is szeretne mielőbbi dominanciát szerezni magának, hiszen gőzerővel készül az Unreal Engine 5, amely a napokban egy fontos mérföldkövet ért el, ezáltal, ami nagyon fontos egy grafikus motor számára.Ebben az állapotában ugyanis az Unreal Engine 5 már nemcsak a játékipari szereplők számára nyílik meg, hanem gyakorlatilag bármelyik iparágból, sőt akár független fejlesztők is hozzáférhetnek, egyszóval nagyon közel járunk már ahhoz, hogy az újgenerációs technológiákra épülő engine rövidesen végleges formájában is megjelenhessen.