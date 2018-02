Újabb mechanikus RGB billentyűzettel kedveskedik a gamereknek a Thermaltake

A Thermaltake a napokban elérhetővé tette legújabb, kifejezetten gamereknek szánt billentyűzetét, melyet TT Premium X1 RGB név alattmár a CES 2018 alatt is láthattunk, akinek azonban akkor megtetszett a klaviatúra, az most már vehet is magának belőle egyet.

A dizájn szempontjából a hagyományos billentyűzetek kliséit felvonultató TT Premium X1 RGB a Cherry MX kapcsolóit használja a tökéletes élmény érdekében (Silver vagy Blue gombokkal választható), melyek, sőt a csuklótámasznak köszönhetően még a kényelem is garantált.A kapcsolók függvényében 140 vagy 145 euróba kerülő klaviatúra 464,98 x 170,52 x 40,39 mm-es méretekkel rendelkezik, gépünkhöz pedig egy közel kétméteres USB-kábelen csatlakozik, és mivel RGB megjelölést kapott, ezért természetesen közel 17 millió színt képes megjeleníteni - akár 12 effekt társaságában.