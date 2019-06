A jelek szerint nem a Secret of Mana volt az első és egyetlen legendás szerepjáték, amit a Square Enix feldolgozott és újra elhozott nyugatra, a kiadó ugyanis most bejegyeztette Európában a Collection of Mana márkanevet.

A miértek ezzel gyakorlatilag meg is lettek válaszolva, hiszen egy ilyen cím alatt mi mást is hozhatna el az öreg kontinensre a kiadó, mint, lévén volt belőle néhány az elmúlt évtizedekben.Sőt mi több, akadtak olyan tagjai a szériának - például a Legend of Mana -, mely hivatalosan meg sem jelent Európában, így most felcsillant a remény, hogy egy teljes kollekció részeként, talán megszépülve és kibővülve kaparinthatjuk meg az egész sorozatot.