Újabb könyvek és képregények bővítik a The Division univerzumát

A Ubisoftnak sokkal nagyobb tervei vannak a The Division-sorozattal annál, minthogy elkészítsenek hozzá egy közönséges folytatást, és ezzel lezárják a dolgot, lévén egy szerteágazó univerzum kidolgozását tűzték most ki célul.

Ezt pedig a tervek szerint többek között képregényekkel és könyvekkel szeretnék majd kiteljesíteni, melyek legkorábban 2019-ben kerülhetnek a boltok polcaira, de túl sok pontos részlet még nem látott napvilágot róluk.Ami bizonyos, hogy, akinek a neve bizonyára ismerősen csenghet azok számára, akik korábban még olvasták a The Division: New York Collapse című regényt.Pontosabb dátumok egyelőre még nem láttak napvilágot, de van idő bőven, hiszen a The Division 2 is csak 2019. március 15-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.