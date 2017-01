Újabb kiadást kapott a Razer BlackWidow Chroma billentyűzet

A Razer kínálatában több ikonikus név is szerepel, mely már több mint 5-6 éve a paletta része, olykor pedig a fogják magukat és frissítik ezeket a termékeket, melyek főként apróbb újításokat hoznak magukkal.

Nemrég bemutatkozott a Razer BlackWidow Chroma V2, mely több ponton is vérfrissítést hozott magával. Egyfelől kapott egy mágneses csuklótámaszt, mely sokak számára hasznos extra, másfelől pedig kisebb kozmetikázáson is átesett a külső.A Razer Yellow kapcsolók is megérkeztek a kínálatba, melyek a korábbiaknál kisebb úton járnak, halkabbak és 80 millió leütésre hitelesítette őket a gyártó. A Razer Chroma és a vele járó RGB LED háttérvilágítás természetesen adott, az új modell árát pedig 170 dollárban határozták meg.