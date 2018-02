Újabb kétmagos processzorral erősít az Intel, amivel az alacsony fogyasztás a cél

Bár bizonyára nem lesz túl népszerű a játékosok között, de az Intel bejelentette legújabb Core i3-as processzorát, mely kétmagos lapkaként a Kaby Lake család legújabb tagjaként érkezik, és lényegében a 7130U felváltására készül.

Az Intel Core i3-8130U leginkább arra született, hogy a különféle noteszgépeknek adjon extra erőt és hosszabb élettartamot, de ha egy energiatakarékos asztali konfiguráció megalkotása a cél, akkor is ideális választás lehet, hiszen, de jelentős gyorsulás történt az L3 Cache esetében is, melyet 3-ról 4MB-ra hizlaltak.A 14nm-es gyártástechnológiával készült CPU az Intel HD Graphics 620-as integrált grafikus vezérlőjét használja, és nagyon fejlett videómotorral is rendelkezik a film-őrültek legnagyobb örömére, de hogy az új CPU pontosan mikor érkezhet és milyen áron, az még nem tisztázott.