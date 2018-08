Újabb két One Piece karakter csatlakozott a Jump Force-hoz

Joggal kijelenthetjük, hogy a Jump Force lesz az eddigi legnagyobb crossover projekt, ami videójátékos berkeken belül valaha létrejött, egyre több és több anime és manga karakter kerül megerősítésre, mint játszható karakter.





Bár a One Piece-ből már néhány főbb karaktert bejelentettek, most újabb két szereplő köszön be a sorozatból,, akiket a V-Jump legutóbbi száma leplezett le.Bár még mozgás közben nem mutatták meg magukat, egészen biztosan hamarosan erre is sor kerül, ezek után pedig már joggal lehet reménykedni, hogy olyan címekből is érkeznek még vendégszereplők, amikből egyébként már lettek bejelentve karakterek, de természetesen még bőven vannak animék és mangák, melyekből szívesen látnánk mi is egy-két harcost a Jump Force -ban.