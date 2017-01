Újabb kedvcsinálót kapott az Old Time Hockey

A könnyünk is kicsordult, annyira visszarepített minket a gyermekkorunkba a V7 Entertainment az Old Time Hockey legújabb teaser trailerével, amely a jégkorong hőskorába, a hetvenes évekbe kalauzolja el a játékosokat.

A klasszikus árkád hokis játékot olyan címek inspirálták, mint az NHL 94 vagy a Blades of Steel, miközben feleleveníti előttünk, hogyvédőfelszerelés nélkül, több brutális, sőt véres bunyóval a középpontban.Az Old Time Hockey ezt az időszakot eleveníti fel előttünk, méghozzá PC-n, PS4-en és Xbox One-on is, az alábbi csapatokkal a középpontban:Charleston Hinto Brews - Charleston, SCFort Edward Acadians - Windsor, NSLong Island Rumrunners - Commack, NYQuebec Rebelles - Beauce, QCCape Cod Lamplighters - Hyannisport, MAWarroad Ice Anglers - Warroad, MNCascadia Timber Cats - Springfield, ORPortage Lake Widowmakers - Houghton, MIMoose Jaw Farmhands - Moose Jaw, SKCobalt Silver Blades - Cobalt, ON

